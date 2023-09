Les séparatistes du Karabakh "ont commencé" à rendre les armes, au moins 200 morts et 400 blessés dans les affrontements

Le président a également assuré, lors d'une allocution télévisée, que l'Azerbaïdjan avait "détruit la plupart" des forces et équipements des séparatistes et "rétabli sa souveraineté" dans cette enclave.

À lire aussi

Au moins 200 personnes ont été tuées et 400 blessées dans l'opération militaire azerbaïdjanaise au Nagorny Karabakh, selon un nouveau bilan communiqué par les séparatistes arméniens de cette enclave disputée.

"On dénombre au moins 200 morts et plus de 400 blessés", a affirmé sur les réseaux sociaux le défenseur des droits du Nagorny Karabakh, Gegham Stepanian.