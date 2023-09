Intempéries en Asie : 33 morts, 18 disparus à Pékin, alerte à l'approche de la tempête Khanun

Trente-trois personnes sont mortes et 18 sont portées disparues après les pluies les plus intenses jamais enregistrées à Pékin, ont déclaré les autorités mercredi. Corée du Sud et Japon se préparent à l'arrivée de la tempête Khanun.