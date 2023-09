Pour passer ce long voyage de 13 heures dans les meilleures conditions possibles, le couple avait payé un supplément pour avoir des sièges premium en classe économique.

Lorsqu’ils sont arrivés à la place qui leur avait été attribuée par la compagnie, Gill et Warren ont découvert qu’ils étaient assis à côté d’un passager accompagné d’un chien. Selon eux, il s’agirait d’un chien d’assistance spécifique aux personnes présentant des troubles psychiques.

Gill explique alors au média Stuff qu’avant même que l’avion ne décolle, le bouledogue n’arrêtait pas de baver et reniflait tout ce qui l’entourait. La situation s’est dégradée pendant le vol puisque le chien, selon les dires du couple, ronflait et lâchait plusieurs flatulences nauséabondes pendant le repas. Elle a alors dit à son mari qu’il devait “régler ça au plus vite. Nous ne pouvons pas laisser un chien assis à côté de nous aussi longtemps”.

Le commandant de bord a proposé au couple des sièges en classe économique, les derniers disponibles, mais le couple n’a pas accepté la proposition dans un premier temps vu le supplément payé pour obtenir des sièges “premium”.

Quelques heures plus tard, le couple est revenu sur sa décision et a accepté de prendre les derniers sièges disponibles en classe économique, car la situation devenait “insupportable” selon le couple.

Suite à cette mésaventure, Gill Press a confié qu’elle était déterminée à obtenir une compensation financière de la part de la compagnie aérienne.

Après des mois d’échanges de mails avec Singapore Airlines, le couple néo-zélandais a déclaré avoir reçu environ 1 410 dollars (1300 euros), qu’il compte reverser à une organisation qui met en relation des personnes malvoyantes et des chiens d’assistance.

Contactée par plusieurs médias néo-zélandais, la compagnie Singapore Airlines n’a pas souhaité commenter cette affaire.