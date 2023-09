Maîtresse, mère porteuse et fils illégitime aux États-Unis : cela faisait beaucoup pour un ministre chinois des Affaires étrangères

Les circonstances qui entourent la soudaine éviction du ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, officialisée le 25 juillet dernier, sont peut-être en voie de s’éclaircir. Plusieurs médias, dont le "Wall Street Journal" et le "Financial Times", ont pu établir non seulement que Qin, 57 ans, entretenait une relation extraconjugale avec une journaliste chinoise, Fu Xiaotian, 40 ans, depuis 2010 environ, mais aussi qu’il était le père de l’enfant que celle-ci a eu l’an dernier aux États-Unis en recourant aux services d’une mère porteuse. L’un et l’autre vivaient alors à Washington – Qin y était l’ambassadeur de Chine et Fu la correspondante de la chaîne de télévision chinoise Phoenix TV.