Haut-Karabakh: l'Azerbaïdjan confirme avoir arrêté un ex-président séparatiste du Haut-Karabakh

Elisabeth Badinter, Costa-Gavras, Luc Ferry et d’autres intellectuels dénoncent le nettoyage ethnique au Haut-Karabakh

Le péril grandit pour des milliers de civils innocents. Nous lançons un appel solennel pour que l’Union Européenne aide urgemment et concrètement l’Arménie et que l’Onu impose au plus vite des sanctions politico-économiques à l’Azerbaïdjan.