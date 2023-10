L’horreur à bord d’un sous-marin nucléaire chinois: piégés, 55 marins seraient morts asphyxiés

Le capitaine du sous-marin chinois '093-417' de la marine chinoise ("Chinese PLA Navy") ferait partie des victimes, ainsi que 21 autres officiers.

Officiellement, la Chine a nié l’existence de l’incident. Il semblerait également que Pékin ait refusé de demander une aide internationale pour son sous-marin en détresse.

Le document britannique en question indique: "Les services de renseignement rapportent que le 21 août, il y a eu un accident lors d’une mission dans la mer Jaune. L’incident s’est produit à 08h12, heure locale, entraînant la mort de 55 membres d’équipage : 22 officiers, 7 élèves-officiers, 9 officiers mariniers, 17 marins. Parmi les morts figure le capitaine colonel Xue Yong-Peng. Cette mort aurait été causée par une hypoxie due à un défaut du système sur le sous-marin. Le sous-marin a heurté une chaîne et un obstacle d’ancrage utilisés par la marine chinoise pour piéger les sous-marins américains et alliés. Cela a entraîné des pannes de systèmes qui ont pris six heures pour réparer et faire remonter le navire. Le système d’oxygène à bord a empoisonné l’équipage après une panne catastrophique".

Jusqu’à présent, il n’existe aucune confirmation indépendante de la perte présumée du sous-marin chinois dans le domaine public.

Pékin a refusé de s’exprimer sur les spéculations de l’incident, les qualifiant de “complètement fausses”, tandis que Taïwan a également démenti les informations publiées sur Internet.

Le DailyMail a tenté de contacter la Royal Navy pour en savoir davantage mais les sources officielles ont refusé de commenter ou de donner plus d’informations.