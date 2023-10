Syrie: attaque de drones contre l'académie militaire de Homs, plus de 60 morts

Elle a fait état de plusieurs dizaines de morts, "militaires et civils", et de "dizaines de blessés" parmi les officiers et leurs familles.

L'armée a assuré qu'elle allait "riposter fermement" à "cette lâche attaque terroriste inédite".

De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni et disposant d'un vaste de réseau de sources en Syrie, a affirmé que l'attaque avait fait "au moins 60 morts et plus de 20 blessés.

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Des groupes jihadistes qui contrôlent une partie du territoire syrien ont parfois recours aux drones armés.

Le conflit en Syrie, déclenché en 2011, a fait plus d'un demi-million de morts et a morcelé le pays.