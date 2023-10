Poutine rencontrera Xi Jinping mercredi en Chine: "Les dirigeants discuteront de manière amicale et franche..."

"Le 18 octobre 2023 à Pékin, en marge du troisième Forum international "La Ceinture et la Route" auront lieu des discussions entre le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et le président de la République populaire de Chine Xi Jinping", a déclaré le Kremlin dans un communiqué. "Les dirigeants discuteront de manière amicale et franche (...) des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l'ordre du jour international", a expliqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, cité par les agences de presse russes.