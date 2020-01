AFP et Belga

AFP et Belga

AFP et Belga

Le point sur la situation.

42 morts de plus au Hubei, total de 212 morts en Chine

L'épidémie de pneumonie virale en Chine a fait 42 morts supplémentaires dans la province du Hubei (centre), ont annoncé vendredi les autorités sanitaires locales.

Après ce nouveau record quotidien, le total national de l'épidémie du nouveau coronavirus apparue en décembre passe ainsi à 212 morts. L'épidémie a également fait plus de 1.200 contaminations supplémentaires au Hubei au cours des dernières 24 heures, portant le total national à 8.900 cas.

Deux premiers cas au Royaume-Uni

Deux cas d'infection au nouveau coronavirus apparu en Chine ont été confirmés au Royaume-Uni, les premiers pour ce pays, ont annoncé vendredi les services sanitaires.

"Nous pouvons confirmer que deux patients en Angleterre, membres de la même famille, ont été testés positifs", a indiqué le chef des services médicaux pour l'Angleterre, Chris Whitty, dans un communiqué diffusé par le ministère de la Santé.



Coronavirus: la Chine va rapatrier des habitants de Wuhan depuis l'étranger

Le gouvernement a pris la décision d'intervenir en raison des "difficultés pratiques auxquelles sont confrontées à l'étranger les résidents de la province du Hubei, et en particulier ceux de Wuhan", a indiqué Mme Hua Chunying, porte-parole de la diplomatie chinoise.

Aussi, "le gouvernement a décidé d'envoyer aussi vite que possible des avions civils pour les reconduire directement à Wuhan", a-t-elle ajouté dans un très bref communiqué, sans autres précisions.

De nombreuses compagnies aériennes, dont British Airways, Air France ou encore Lufthansa, ont suspendu leurs vols vers la Chine, tandis que d'autres réduisaient leur desserte, en raison de la propagation de l'épidémie de pneumonie virale dans le pays.

Plusieurs Etats comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni déconseillent tout voyage en Chine, et les Etats-Unis ont monté encore d'un cran leur niveau d'alerte jeudi en recommandant d'éviter le pays. De son côté, l'Italie a suspendu tous les vols "depuis et vers" la Chine.

Interrogé sur ces suspensions de vols, Zhu Tao, un responsable de l'Administration de l'aviation civile de Chine, avait indiqué jeudi lors d'une conférence de presse que Pékin se coordonnait avec les "autorités concernées" pour "rapatrier les personnes qui en auraient besoin".

Wuhan, métropole du centre de la Chine où est apparu en décembre le nouveau coronavirus, est coupée du monde depuis une semaine par un drastique cordon sanitaire, tout comme sa région, la province du Hubei.

Au total, environ 56 millions d'habitants se trouvent empêchés de quitter la région, en raison des restrictions de circulation imposées par les autorités. Les résidents de Wuhan et du Hubei se trouvant ailleurs dans le pays ne peuvent pas non plus y retourner.

Par ailleurs, à mesure que les cas de contamination se multipliaient dans le monde, touchant désormais une vingtaine de pays, les communautés chinoises à l'étranger ont fait part d'une recrudescence d'attitudes discriminatoires à leur encontre.

© AFP



L'avion qui ramène les Français de Wuhan a décollé

Un avion évacuant quelque 200 Français a décollé vendredi à 7h07 locales (23h07 GMT jeudi) de la ville chinoise de Wuhan (centre), épicentre de l'épidémie de pneumonie virale et coupée du monde depuis une semaine, selon des journalistes de l'AFP à bord.

L'appareil militaire envoyé par la France doit atterrir après environ 12 heures et demie de vol à Istres (sud-est), ont déclaré aux passagers des membres de la délégation officielle française présente sur place.

L'ensemble de ces personnes rapatriées subira ensuite une période de confinement de 14 jours dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, une station balnéaire proche de Marseille, a annoncé jeudi le ministère français de la Santé.

"Les premières arrivées vont se faire exclusivement à Carry-le-Rouet. Après, tout dépendra du nombre de personnes qui arriveront ensuite", a déclaré M. Dartout.

L'épidémie à coronavirus a déjà entraîné la mort de 212 personnes, dont la grande majorité à Wuhan et dans les villes environnantes.

Un second vol de rapatriement est prévu "plus tard dans la semaine", selon la Commission européenne, afin d'évacuer d'autres Français et des ressortissants d'autres pays européens.

Un A380 devrait décoller de Paris dans la nuit de jeudi à vendredi. Il devrait permettre de rapatrier quelque 350 Européens, dont des Français, a déclaré à la télévision portugaise le commandant grec de l'appareil, affrété selon les médias portugais par la France.

D'autres pays planifient également des opérations. L'Italie a annoncé l'envoi d'un avion jeudi, Berlin prévoit l'évacuation de quelque 90 Allemands "dans les prochains jours", et le Canada comme la Nouvelle-Zélande veulent affréter des appareils.

Londres a annoncé le rapatriement vendredi d'environ 200 personnes, principalement britanniques, depuis Wuhan.

Les Etats-Unis recommandent de "ne pas se rendre" en Chine

Le département d'Etat a recommandé jeudi aux ressortissants américains de "ne pas se rendre" en Chine en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus qui y a fait 213 morts, en augmentant le niveau d'alerte dans ce pays d'un cran.

"Les voyageurs doivent s'attendre à ce que des restrictions de voyage soient mises en place sans préavis ou rapidement. Les transporteurs commerciaux ont réduit ou suspendu leurs liaisons en direction de ou depuis la Chine", a indiqué la diplomatie américaine sur son site internet

Vendredi, a-t-elle-rappelé, "l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déterminé que la propagation rapide de l'épidémie constituait une crise de santé publique d'échelle internationale".

Les Américains "actuellement en Chine devraient examiner la possibilité de quitter le pays en utilisant des moyens commerciaux. Le département d'Etat a demandé que tous les employés non essentiels du gouvernement américain reportent leur voyage en Chine en raison du nouveau coronavirus", a ajouté le département d'Etat.

Le niveau d'alerte pour la Chine est dorénavant de 4 sur une échelle qui en compte 4, au même niveau que pour des pays tels que l'Afghanistan, l'Irak ou l'Iran.

Washington avait déjà rehaussé le niveau d'alerte lundi en appelant ses ressortissants à éviter de se rendre en Chine.

Selon les statistiques officielles chinoises, près de 2,5 millions de voyageurs en provenance des Etats-Unis étaient entrés en Chine en 2018.

La même année, il y avait eu près de 3 millions d'arrivées aux Etats-Unis depuis la Chine, selon l'Office du tourisme national américain.

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus s'est alourdi vendredi à 213 morts en Chine, alors que les cas de contamination locale se multiplient dans le monde.