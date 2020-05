Un nouveau pas dans l’horreur a été franchi mardi à Kaboul avec l’attaque contre un hôpital, dont une maternité gérée par Médecins sans Frontières-France. L’attaque a fait treize morts, des infirmières et des mères, mais aussi deux nourrissons qui se trouvaient dans cette maternité, a annoncé un porte-parole du Ministère afghan de l’Intérieur.

Selon l’agence Reuters, l’attaque a été menée par des hommes déguisés en policiers qui ont finalement été abattus par les forces spéciales afghanes après une longue fusillade. Près de 100 personnes, dont trois étrangers, ont pu être secourus.

Les talibans ont décliné toute responsabilité dans cet attentat. Les regards se portent vers l’Etat islamique qui avait déjà attaqué un hôpital militaire à Kaboul en mars 2017. Les membres du groupe s’étaient déguisés en médecins et avaient tué des dizaines de personnes.

L’hôpital attaqué mardi est celui de Dasht-e-Barchi, où MSF gère une maternité depuis 2009 au moins. Il y a là des salles de travail et d'accouchement, un bloc opératoire, une salle de réveil, une maternité de 30 lits et une unité néonatale de 20 lits. L’hôpital se trouve dans un quartier habité en majorité par des Hazaras, une minorité chiite de l’Afghanistan qui est régulièrement la cible d’attentats des extrémistes sunnites.

MSF-Belgique n’était pas en mesure de donner davantage d’informations, les équipes sur place étant sous le choc. Leur lieu de résidence se trouve derrière l’hôpital.

L’Afghanistan est l’une des plus grandes missions de MSF. Elle a plusieurs fois été interrompue en raison des risques que courent les expatriés et le personnel local. En 2004, une jeune Belge, Hélène de Beir et quatre autres membres de MSF avaient été tués dans un guet-apens à l‘ouest du pays. En 2015, l’armée américaine avait par erreur bombardé l’hôpital de traumatologie de MSF Kunduz.

Attentat aussi lors de funérailles

Ce n’est pas le seul attentat commis mardi. Dans la province de Nangarhar, un kamikaze s’est fait exploser lors d’une cérémonie funéraire en l’honneur d’un commandant de la police local, faisant au moins 24 morts selon la télévision Tolo News. Un membre du Conseil provincial a été tué. « Des milliers de personnes assistaient à la cérémonie », raconte à l’AFP un homme blessé. Il y a eu une forte explosion. « J’ai ouvert les yeux et vu tous ceux qui étaient autour de moi couverts de sang », dit-il.

Ces attentats sont peut-être la conséquence de l’arrestation lundi de plusieurs « chefs clé » de l’Etat islamique et du réseau Haqqani dans une maison du quartier de Kart-e-Naw à Kaboul. Une unité spéciale des services secrets afghans (NDS) a en effet mis la main sur le chef afghan de l’EI, Zia-Ul-Haq, aussi connu comme Abou Omar Khorasani, son porte-parole et le chef des services de renseignement du groupe terroriste.

L’Afghanistan est aussi confronté à la pandémie, mais dans une moindre mesure que les pays européens, la Russie et les Etats-Unis. Près de 5 000 cas d’infection ont été enregistrés, 610 personnes sont guéries et 127 sont décédées.