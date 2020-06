Alors que le coronavirus fait rage en Inde, la crainte d’une tuberculose multirésistante gagne du terrain © MAXPPP Asie Laurence Dardenne

Pour les patients indiens atteints de lèpre et de tuberculose, la pandémie de Covid-19 risque d’entraîner une nouvelle crise humanitaire. C’est en tout cas ce que redoute Action Damien, alors que, en pleine lutte contre le nouveau coronavirus, le personnel doit faire face à de nombreuses difficultés sur le terrain pour protéger la population contre ces deux maladies et la leishmaniose, en plus.