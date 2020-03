Jusqu’au bout, il se sera entêté. Malgré deux scrutins, en avril et septembre 2019, après lesquels il ne parvient pas à former une coalition, trahi par l’un de ses anciens alliés, Avigdor Lieberman, malgré ses trois mises en examen pour corruption et fraude prononcées fin novembre, Benjamin Netanyahu avait le sourire des jours de fête lundi soir, devant ses soutiens, qui criaient "Bibi, roi d’Israël."