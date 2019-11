Après le Premier ministre Benjamin Netanyahou, son rival Benny Gantz a également échoué à former un gouvernement. Mercredi 20 novembre, dans la soirée, le chef de la formation centriste Bleu Blanc a remis au président israélien Reuven Rivlin le mandat qui lui avait été confié pour s’acquitter de sa mission. Il disposait d’un délai de vingt-huit jours pour sortir de l’impasse politique dans laquelle Israël se trouve depuis le mois d’avril. La perspective d’un nouveau scrutin en mars 2020, qui serait le troisième en moins d’un an, devient de plus en plus probable.