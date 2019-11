Asie Aspire Academy, la machine à gagner au football du Qatar Christophe Lamfalussy (à Doha)

À trois ans du Mondial 2022, le Qatar poursuit ses efforts, et dépense un argent considérable, pour former une équipe nationale capable de rivaliser dignement avec les plus grandes équipes. L’un des pions clés de cette stratégie est l’Aspire Academy, un gigantesque complexe multisport situé à Doha, dans la capitale.