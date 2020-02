Au moins 19 personnes sont mortes et des dizaines blessées dans l'accident d'un train qui a heurté un bus dans le sud du Pakistan, ont indiqué samedi les autorités.

Le train faisait la liaison entre Karachi et Rawalpindi vendredi soir lorsqu'il a percuté sur un passage à niveau un bus transportant près de 50 passagers. Des images de télévision montraient le bus coupé en deux. "Au moins 19 personnes, dont cinq femmes, ont succombé dans l'accident", a indiqué à l'agence de presse allemande DPA un médecin de l'hôpital du district de Sukkur. Il a ajouté que 26 blessés avaient été soignés. L'accident serait dû à la négligence du chauffeur de bus, selon le ministre pakistanais des chemins de fer, Sheikh Rashid Ahmad. Une enquête est en cours. Le trafic ferroviaire a repris samedi après une interruption de plusieurs heures. Les accidents de train sont fréquents au Pakistan où de nombreuses voies n'ont pas été améliorées depuis leur installation par les colons britanniques avant 1947. Les attentats à la bombe perpétrés par des islamistes et séparatistes, ainsi que des systèmes de sécurité défaillants, expliquent également ces accidents. Plus de 100 personnes ont été tuées dans un accident de train au Pakistan en 2019.