Au moins 35 personnes ont perdu la vie et plus de 1,5 million ont été touchées par les inondations provoquées par la mousson dans le nord et l'est de l'Inde, ont annoncé les autorités dimanche.

Plus de 20.000 personnes ont été transférées dans 234 camps et centres de secours gérés par le gouvernement. Le bureau météorologique a prévu davantage de précipitations au cours des prochains jours, ce qui a amené le ministère fédéral de l'Intérieur à demander aux responsables de veiller à ce que des mécanismes de secours adéquats soient mis en place pour aider les victimes des inondations. La saison de la mousson en Inde, entre juin et septembre, est caractérisée par de fortes pluies qui sont vitales pour l'agriculture mais peuvent causer d'importants dégâts. © afp