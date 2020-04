Pour Al Reem Al Hosani, une jeune étudiante émirienne de 19 ans, le Ramadan rime d’habitude avec de grandes retrouvailles familiales dans la maison de sa grand-mère. Les oncles et les tantes vont et viennent, les enfants jouent, et vers 14 heures, les femmes se retrouvent en cuisine pour préparer les plats qui accompagneront l’iftar, le repas de rupture du jeûne. "Dix minutes avant de rompre le jeûne, nous écoutons les prières diffusées à la télévision. Puis nous mangeons tous ensemble, assis par terre", raconte-t-elle. Cette année, pour la première fois de sa vie, ce rituel immuable n’aura pas lieu.