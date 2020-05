Benjamin Netanyahou devant ses juges, en personne © AFP Asie04:36 Vincent Braun

C’est l’un des événements les plus attendus de l’année. Sauf peut-être par Benjamin Netanyahou. Celui qui fut le plus jeune Premier ministre d’Israël, et qui est devenu le plus durable, sera le premier chef de gouvernement israélien à être jugé dans l’exercice de ses fonctions. Il encourt jusqu’à dix ans de réclusion. Éclairage.