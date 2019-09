Benny Gantz a pris Benjamin Netanyahou au mot. Deux jours après les élections législatives qui se sont soldées par la défaite du Likoud face à son alliance Bleu Blanc, l’ancien chef d’état-major a déclaré vouloir constituer le prochain gouvernement d’Israël et en être le Premier ministre. "Les Israéliens veulent un gouvernement d’union […]. Je vais former ce gouvernement avec moi à sa tête", a déclaré jeudi la figure de proue de "Bleu-blanc", déniant clairement à son rival la possibilité d’en revendiquer la présidence, y compris via une hypothétique alternance.

(...)