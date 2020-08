"C’est la survie de la population libanaise qui est en jeu": après les explosions de Beyrouth, le pays se dirige-t-il vers un désastre humanitaire? AsieInterview Léa Masseguin, pour Libération

© Reporters / DPA

Il y a un mois, un homme de 61 ans se tuait par balle à Beyrouth, dans la rue passante de Hamra. À côté du corps sans vie, une copie d’un casier judiciaire vierge et une note : " Je ne suis pas un mécréant. Mais la faim est mécréante", en référence à une chanson populaire en arabe, suggérant que son suicide était lié à la débâcle financière du Liban. Depuis plus d’un an, le pays fait face à la pire crise économique et sociale de son histoire, marquée par la dépréciation de la livre libanaise, l’hyperinflation, les restrictions bancaires et des licenciements massifs. Alors que la pandémie de Covid-19 avait déjà aggravé la crise, le pays se dirige vers un désastre humanitaire, selon Ishac Diwan, professeur à la chaire socio-économique du monde arabe à l’université Paris-Sciences-et-Lettres et d’origine libanaise.