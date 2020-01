L’ancien PDG du groupe Renault-Nissan a réussi à quitter le Japon pour rejoindre le Liban alors qu’il est sous le coup d’un procès pour abus de biens sociaux.

C’est un scénario digne d’un film qui s’est produit dimanche dernier, entre Tokyo et Beyrouth. Au centre de l’histoire, l’homme d’affaires et ex-PDG du groupe Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Arrêté en novembre 2018 au Japon dans le cadre d’une affaire d’abus de bien sociaux, il était retenu au pays du Soleil-Levant depuis plusieurs mois. D’abord emprisonné durant près de 130 jours, il était depuis lors assigné à résidence, avec l’autorisation de se déplacer à l’intérieur du Japon, tout en devant rentrer chez lui à intervalles réguliers.

Mais ce dimanche 29 décembre, l’homme a réussi à déjouer les services de surveillance pour s’envoler à bord d’un jet privé en direction de Beyrouth, capitale du Liban. " C’est une surprise totale, je suis abasourdi ", a déclaré aux médias son principal avocat japonais, Junichiro Hironaka, affirmant ne pas avoir été contacté par M. Ghosn et avoir appris par la télévision qu’il avait fui le Japon.

Carlos Ghosn possède en fait la triple nationalité française, brésilienne et libanaise. Le choix de sa nouvelle destination n’est donc pas un hasard, d’autant plus que le Japon n’a aucun accord d’extradition avec le Liban. " Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l’otage d’un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité ", a-t-il écrit, selon ce document transmis par ses porte-parole. " Je n’ai pas fui la justice, je me suis libéré de l’injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine ", ajoute-t-il.

Les conditions de son évasion sont encore floues. Depuis le début de l’affaire, Carlos Ghosn se disait victime d’un complot de la part de Nissan pour empêcher un projet d’intégration plus poussée avec Renault.

Carlos Ghosn, qui fut le chef d’entreprise le mieux payé au Japon, fait l’objet de quatre inculpations dans ce pays : deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan (qui est aussi poursuivi sur ce volet), et deux autres pour abus de confiance aggravé. Désormais, on ne sait pas où et quand se tiendra son procès, d’autant plus que le système pénal nippon est remis en cause suite à cette bavure.