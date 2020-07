Coincé depuis trois mois dans un aéroport, un passager lance un appel à l'aide pour pouvoir rentrer chez lui.

Après avoir passé plus de 100 jours dans un aéroport, un touriste d'origine estonienne lance un appel à l'aide. Roman Trofimov est coincé dans l'aéroport de Manille aux Philippines depuis son arrivée sur un vol AirAsia depuis Bangkok le 20 mars dernier. Malheureusement, le touriste est arrivé juste au moment où le confinement lié au coronavirus est entré en vigueur dans tout le pays. Selon ses dires, son passeport aurait été pris lorsqu'il a passé l'immigration. La compagnie aérienne avec laquelle il voyageait n'a pas été non plus en mesure de le renvoyer en Thaïlande en raison des restrictions liées au coronavirus. Et l'entrée aux Philippines lui a également été refusée puisqu'il ne possédait aucun visa à cette fin.

Par conséquent, dans ce chaos momentané et sans nulle part où aller, Roman vit depuis trois mois au sein de l'aéroport dans l'attente de pouvoir enfin rentrer chez lui en Estonie. Il a déclaré être un prisonnier et a décidé de dénoncer sa situation dans l'espoir que cela fasse bouger les choses. "Je suis coincé ici depuis plus de 100 jours. J'ai besoin d'aide pour sortir (...) la compagnie aérienne a déclaré que je devais attendre la fin de la mise en quarantaine communautaire améliorée avant de pouvoir voler et depuis j'attends ici", a-t-il expliqué dans une vidéo qu'il a partagée sur Facebook. Il a également posté plusieurs photos de son quotidien: on voit ainsi qu'il dort sur une simple couverture à même le sol, un confort plus que précaire.

© Facebook