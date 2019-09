Asie "Cette campagne entretient la haine d'Israël": un rapport officiel prouve la "nature antisémite" du mouvement BDS Vincent Braun

Cela fait quinze ans qu’Israël subit les foudres du mouvement BDS (qui prône le boycott, le désinvestissement et les sanctions à l’égard de l’État hébreu) sans bien savoir quelle stratégie adopter pour mettre celui-ci hors d’état de lui nuire. Tant à travers ses citoyens que les autres personnes de culture juive dans le monde. Car tel est l’angle d’attaque des autorités israéliennes : en critiquant et stigmatisant sans cesse Israël, BDS exacerbe la rhétorique antisémite autour du globe et contribue à la recrudescence des actes antisémites, comme ces dernières années l’ont montré, notamment en Europe.