En Chine, Michael Jackson séduit encore, toutes générations confondues. Si bien qu'à Pékin, Xi'an ou encore Nanning, des fans ont décidé d'ériger des statues à l'effigie du chanteur à la fin du mois d'août, à l'occasion de son anniversaire. Michael Jackson aurait en effet eu 62 ans ce 29 août.

Dans le quartier d'affaires de Pékin, c'est une statue d'1,8 mètre et de 100 kilos, réalisée à l'aide d'une technologie 3D, qui a été dévoilée.

Le "Michael Jackson Chinese Fanclub", qui rassemble plusieurs centaines de fans de tous âges, est à l'origine de cette initiative. Un de ses membres, dans la vingtaine, a d'ailleurs témoigné de son admiration pour le chanteur dans le Global Times: "La musique de Michael m'inspire et me donne plus confiance en moi. Je le suivrai toujours".

La statue érigée à Pékin est également un hommage au vingt-cinquième anniversaire de la sortie de l'album History de la star américaine, qui comprend les titres cultes "Billie Jean" ou encore "Black or White". "Nous avons érigé une statue pour Michael en Chine, non seulement pour offrir un lieu où ses fans pourront se souvenir de lui, mais aussi pour commémorer ses réalisations artistiques et répandre son esprit d'amour", a déclaré Zhang, le président du "Michael Jackson Chinese Fanclub".

Si les statues du King of Pop fleurissent aujourd'hui en Chine, il faut néanmoins rappeler que ce n'a pas toujours été le cas. Plusieurs statues à l'effigie du chanteur avaient été déboulonnées un peu partout dans le monde en 2019, à la suite de la diffusion du documentaire "Leaving Neverland", qui révélait de nouvelles accusations de pédophilie de la star de la pop.