Asie Comment les Arabes d’Israël ont favorisé la défaite de Netanyahou Vincent Braun

En s’associant, les Arabes d’Israël sont redevenus la troisième force politique du pays. Une position qui leur donne en théorie un rôle de "faiseur de roi" en vue de la formation d’une coalition majoritaire, voire de meneur de l’opposition parlementaire. C’est l’un des enseignements principaux des élections législatives de mardi et celui qui doit rendre l’échec de Benjamin Netanyahou plus amer encore, lui qui n’a cessé de vilipender cette communauté nationale minoritaire et d’alerter sur le danger supposé qu’elle représente.



