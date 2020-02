Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a appelé vendredi à la "désescalade" face au risque de confrontation militaire internationale majeure en Syrie après de violents accrochages entre les forces turques qui y sont déployées et celles du régime syrien, soutenu par la Russie. Il a exprimé le "fort soutien", politique et pratique, que les alliés accordent à la Turquie, un pays membre de l'Alliance atlantique, lors d'une conférence de presse après une réunion extraordinaire à Bruxelles du Conseil de l'Atlantique nord (CAN, les ambassadeurs des 29 pays membres).

Selon M. Stoltenberg, les alliés ont exprimé leurs "plus profondes condoléances" à la Turquie après la mort de 33 de ses soldats jeudi dans la région d'Idleb (nord-ouest de la Syrie) dans des frappes aériennes attribuées par Ankara aux forces du régime du président Bachar al-Assad, qui bénéficient du soutien de la Russie.