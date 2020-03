Depuis jeudi, les autorités chinoises affirment qu'aucun malade local n'a été dépisté positif au Covid-19. Mais les retours des Chinois expatriés et d'étrangers font craindre un rebond. "On n'est pas encore sortis de l'auberge", assure Sébastien Le Belzic. Cela fait plus de deux mois que le journaliste français et sa famille sont confinés à Pékin. Ce dernier a réalisé "Chronique d'une quarantaine", documentaire diffusé sur Arte et déjà visionné par trois millions de personnes. Le but : prévenir l'Europe. Pourquoi les politiques et l'opinion publique ont mis tant de temps à comprendre la gravité de la situation ? Peut-on croire les chiffres du régime ? La vie reprend-t-elle son cours en Chine ? Comment les Chinois jugent-ils la situation européenne ? Y a-t-il une méfiance vis-à-vis des Occidentaux ? Sébastien Le Belzic est l'Invité du samedi de La Libre.be.