La Corée du sud a enregistré samedi 146 nouveaux cas de coronavirus, soit plus que les 91 cas de vendredi, indique le centre coréen du contrôle et de la prévention des maladies. Au total, 9.478 personnes sont contaminées dans le pays et 144 personnes sont décédées.

Le virus a été découvert le 20 janvier dans ce pays.