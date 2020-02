Le bilan du nouveau coronavirus en Chine continentale a franchi dimanche la barre des 1.600 morts, après le décès de 139 personnes dans la province de Hubei (centre), berceau de l'épidémie.

La Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) a pour l'heure recensé 1.662 morts dus au coronavirus, selon des chiffres diffusés dimanche. Dans son bilan quotidien, la commission sanitaire de la province a fait état de 1.843 nouveaux cas, ce qui marque une chute par rapport au nombre de nouveaux cas annoncé samedi.Seuls quatre décès ont été enregistrés ailleurs dans le monde : un sur le territoire chinois semi-autonome de Hong Kong et les trois autres respectivement au Japon, aux Philippines et en France.Tandis que le Hubei reste coupé du monde depuis trois semaines et que plusieurs villes de l'est du territoire chinois ont pris des mesures de confinement drastiques, Pékin a à son tour renforcé vendredi ses restrictions pour endiguer la propagation du virus. La capitale oblige désormais toutes les personnes arrivant de l'extérieur à s'auto-imposer une quarantaine de 14 jours à leur domicile ou leur hôtel, sous peine de sanctions, a rapporté le Beijing Daily, un quotidien officiel.