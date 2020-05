La Cité Interdite de Pékin rouvre ses portes. Journée sans nouveau cas en Corée du Sud. L'état d'urgence pourrait être prolongé au Japon.

C’est hautement symbolique : La Cité Interdite de Pékin doit rouvrir ses portes ce vendredi, après trois mois de fermeture due à l’épidémie du coronavirus, signe d’un retour à la normale en Chine. Le nombre de touristes autorisés à y pénétrer sera seulement de 5 000 personnes par jour, contre 80 000 avant la pandémie.

Après la réouverture des écoles et des lycées, lundi, les autorités ont allégé les mesures de quarantaine pour les habitants de Pékin et la province du Hebei, jeudi, à la veille d’une semaine de vacances. Selon les estimations, 117 millions de Chinois pourraient en profiter pour voyager à l’intérieur du pays, sans devoir se soumettre à une quarantaine de quatorze jours à leur retour.

Mercredi, les autorités ont annoncé n’avoir recensé que quatre nouveaux cas, tous non domestiques. L’épidémie y est considérée désormais comme sous contrôle. Dernière preuve de ce sentiment officiel : la session annuelle du Parlement chinois qui réunit quelque 3 000 députés au Palais du peuple à Pékin, s’ouvrira le 22 mai, a annoncé l’agence Chine nouvelle. Cette grand-messe annuelle du Parlement chinois aurait dû se tenir début mars. Mais, au plus fort de la crise sanitaire, elle avait été reportée, un fait sans précédent depuis plusieurs décennies.

La situation reste toutefois à risque dans la province de Heilongjiang et sa capitale Harbin. Plus de la moitié des nouveaux cas encore recensés en Chine le sont dans cette région du nord est du pays, frontalière avec la Russie.

Soulagement en Corée du Sud

Même sensation de soulagement en Corée du Sud : “Pour la première fois en septante-deux jours, nous n’avons aucun nouveau cas (de coronavirus) domestique”, a déclaré jeudi le président Moon Jae-in sur son compte Facebook. Vendredi dernier, le pays s’était déjà réjoui de son premier jour sans décès recensé lié au Covid-19.

Le pays compte 10 765 cas et un total d’un total de 247 morts depuis que le premier cas d’infection a été signalé le 18 février et, pendant plusieurs semaines, il a été le deuxième pays le plus touché par la pandémie – avec notamment 909 cas enregistrés le seul 29 février. D’autres pays et régions d’Asie semblent également être en passe de maîtriser l’épidémie. Hong Kong n’a enregistré jeudi aucune nouvelle contamination depuis cinq jours et Taïwan, depuis quatre jours. Mais les mesures de distanciations sociales, le port du masque et le traçage des personnes contaminées y demeurent draconiennes.

La situation est moins bonne à Singapour. La cité-Etat a contenu l’épidémie jusqu’à début avril, avec moins de mille cas recensés au 1er avril. Depuis, le nombre de cas enregistrés a suivi une courbe exponentielle, jusqu’à dépasser les 16 000 malades, avec un pic de nouveaux cas le 20 avril. Depuis, le rythme semble ralentir.

État d’urgence prolongé au Japon

Au Japon, l’état d’urgence qui arrivera à expiration le 6 mai pourrait être prolongé d’un mois selon le Japan Times compte tenu de la propagation continue de l’épidémie. Le gouvernement a décrété le 7 avril l’état d’urgence dans sept préfectures particulièrement urbanisées (dont celles de Tokyo et d’Osaka) avant de l’étendre à l’ensemble du pays le 16 avril.

“La situation reste grave” a déclaré mercredi le premier ministre Shinzo Abe. L’Université Johns Hopkins, qui fait office de référence, y dénombrait vendredi matin 14066 cas d’infections et 430 morts. Le système de santé, à en croire personnel soignant et médias locaux, est au bord du point de rupture, notamment à Tokyo, l’une des plus grandes conurbations du monde avec 37 millions d’habitants.

Une tentative de sortie du confinement sur Hokkaido, la plus septentrionale des îles principales du Japon – et la première à avoir décrété l’état d’urgence le 29 février – a tourné court avec une recrudescence des cas de coronavirus depuis le 16 avril.

Premier ministre critiqué

Selon un sondage, 76 % des Japonais critiquent le premier ministre pour sa lenteur à réagir à la propagation du virus. La population est maintenant convaincue que le gouvernement a multiplié les dérobades. Selon les observateurs, M. Abe a préféré préserver les intérêts économiques, sa diplomatie de rapprochement avec la Chine (laissant entrer au Japon des dizaines de milliers de touristes chinois jusque début février).

Le premier ministre, qui s’est obstiné à entretenir l’illusion que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient se tenir en juillet, avant de les reporter à 2021, a finalement dû annoncer cette semaine que ceux-ci pourraient encore être annulés si la pandémie mondiale n’est pas sous contrôle d’ici là.

Face à des prévisions économiques catastrophiques (le Japon pourrait voir son PIB chuter de 3 % à 5 %), le gouvernement du pays le plus endetté du monde a présenté cette semaine le premier volet d’un plan de relance record, qui doit totaliser 117 100 milliards de yens (1 007 milliards d’euros), soit le double de celui – alors historique – adopté après la crise financière de 2008 et d’une valeur représentant 20 % du produit intérieur brut (PIB) nippon.

