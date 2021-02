Coup d'Etat en Birmanie: le Conseil des droits de l'homme exige la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi Asie AFP Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté vendredi une résolution condamnant le putsch militaire en Birmanie et demandant la libération immédiate de la cheffe déchue du gouvernement Aung San Suu Kyi.

© AP

Cette résolution, proposée par l'Union européenne et le Royaume-Uni, demande "la libération immédiate et sans conditions de toutes les personnes détenues arbitrairement" et "le rétablissement du gouvernement élu", mais ne fait aucune mention à des sanctions.