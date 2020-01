Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a réclamé de la "transparence" afin qu'une "enquête complète et approfondie" soit menée et établisse les responsabilités après que l'Iran a reconnu avoir abattu par erreur un avion ukrainien transportant de nombreux Canadiens.

"Notre priorité demeure de faire la lumière dans ce dossier dans un esprit de transparence et de justice", a affirmé M. Trudeau dans un communiqué. "Il s'agit d'une tragédie nationale et tous les Canadiens sont dans le deuil. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires à travers le monde pour veiller à ce qu'une enquête complète et approfondie soit menée", a-t-il assuré, ajoutant: "le gouvernement du Canada s'attend à la pleine collaboration des autorités iraniennes". De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé la punition des coupables et le versement de compensations de la part de l'Iran.