Benjamin Netanyahou ne doit pas beaucoup dormir ces derniers temps. Nuit et jour, des manifestants viennent tambouriner sur des casseroles, crier et siffler sous les fenêtres de sa résidence, rue Balfour, à Jérusalem. Parfois, juste une poignée d’irréductibles sont postés là, d’autres soirs, ils sont plusieurs milliers, masques barrés de l’inscription "Criminal minister" ("ministre criminel"), en référence au procès en cours du chef du gouvernement pour corruption, fraude et abus de confiance.