Plus d'une centaine de figures politiques, universitaires et activistes d'Europe, d'Australie et des Etats-Unis ont signé une lettre ouverte critiquant ouvertement la gestion de la pandémie de Covid-19 par le parti communiste chinois (PCC). Dans une lettre publiée mardi dans la presse hongkongaise, ils font notamment état d'une culture de la peur qui a supprimé toute information critique dans la lutte mondiale contre la pandémie, qui a débuté à Wuhan, capitale de la province de Hubei.

Les auteurs, dont des législateurs, des analystes au sein de groupes de réflexion ou encore des professeurs d'université, affirment que les "racines de la pandémie ont été dissimulées par les autorités du PCC à Wuhan" et que "sous l'influence du parti", l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a d'abord minimisé la gravité du virus.

En énumérant les nombreux médecins, universitaires et journalistes réduits au silence après avoir exprimé un point de vue différent de celui du parti, les auteurs ont ajouté que le fait de censurer les lanceurs d'alerte comme le Dr Li Wenliang, décédé du Covid-19, a directement contribué à l'expansion du coronavirus.

"La pandémie mondiale nous oblige à affronter une dérangeante vérité. En politisant tous les aspects de la société, y compris la santé des gens, le maintien du régime autocratique en Chine a mis tout le monde en danger", pouvait-on lire dans la lettre, qui félicite ceux qui ont critiqué la gestion de crise du PCC.