En proclamant, pour dénoncer les intentions belliqueuses de Donald Trump, que "les États-Unis ne devraient jamais livrer une guerre pour protéger le pétrole saoudien", Tim Kaine, le sénateur démocrate de Virginie et colistier d’Hillary Clinton en 2016, rappelle une réalité essentielle pour comprendre la crise actuelle dans le Golfe : c’est le pétrole qui a forgé l’alliance, à bien des égards contre-nature, entre les États-Unis et l’Arabie saoudite. Une alliance motivée par des considérations stratégiques, mais qui fait largement fi de la démocratie et des droits de l’homme.

