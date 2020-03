Shirley Ramirez figure parmi les 23 femmes belges détenues par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie.

C’est la première fois qu’elle parle à des journalistes. Elle porte le hijab, ce voile qui encadre le visage, et loge sous une tente au camp de Al-Roj. Elle est venue sans escorte au local où l’interview a lieu, avec ses deux enfants nés dans le califat, Omar, 3 ans, et Ali, 1 an.