S.Vt. (D’après AFP et Belga)

La Turquie pourrait être considérée comme "responsable" des exactions commises par les groupes armés qui lui sont affiliés, a déclaré mardi l’Onu. "En vertu du droit international des droits humains et du droit international humanitaire, les exécutions sommaires constituent des violations graves et peuvent constituer un crime de guerre", a déclaré un porte-parole du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Rupert Colville. "Les civils, ainsi que tous les individus hors de combat tels que les combattants capturés, doivent être protégés."

Depuis le début de l’offensive turque, le 9 octobre, le Haut commissariat tente de vérifier l’authenticité des abus qui lui sont rapportés, dont des exécutions. L’offensive turque vise à déloger du nord-est de la Syrie les forces kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), considérées comme "terroristes" par Ankara mais alliées de l’Occident dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique. L’Onu dispose d’informations et de vidéos d’exécutions. Le 12 octobre, "nous avons reçu des informations indiquant qu’une femme politique kurde bien connue, Hevrin Khalaf, a été exécutée […] apparemment par des combattants d’Ahrar al-Sharkiya". Hevrin Khalaf était membre de la direction du Conseil démocratique syrien, le bras politique de l’alliance de forces kurdes et arabes alliées de Washington dans la lutte antidjihadiste.

Dans ce contexte, les États-Unis ont imposé, entre autres (lire ci-contre), des sanctions ciblées à trois ministres turcs dans le cadre d’un décret présidentiel de Donald Trump visant à convaincre Ankara de "mettre fin immédiatement à son offensive" en Syrie. Les ministres de l’Énergie, de la Défense et de l’Intérieur sont frappés par les mesures américaines. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et leurs transactions internationales en dollars sont bloquées. "J’ai été parfaitement clair avec le président Erdogan sur le fait que l’action de la Turquie précipite une crise humanitaire et crée les conditions d’éventuels crimes de guerre", a déclaré Donald Trump.

Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab, quant à lui, a annoncé mardi la suspension des exportations vers la Turquie d’armes "qui pourraient être utilisées" dans l’offensive turque.

La Russie dans le jeu

Sur le terrain, les forces de Bachar al-Assad ont pris le contrôle de la totalité de la ville syrienne de Minbej et de ses environs, dans le cadre d’un déploiement destiné à contrer l’offensive turque, a indiqué mardi le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Il a ajouté que la police militaire russe "mène des patrouilles aux frontières nord-ouest de la région, le long de la ligne de contact" entre les forces syriennes et turques.

L’envoyé spécial russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev, a de son côté assuré que Moscou ne permettrait pas des affrontements entre les armées turque et syrienne. De tels affrontements "ne sont dans l’intérêt de personne et seraient inacceptables", a-t-il déclaré, cité par l’agence publique TASS depuis Abou Dhabi, où le président russe Vladimir Poutine est en déplacement mardi. "Nous ne laisserons pas [les choses] en arriver là", a-t-il promis.

Selon M. Lavrentiev, des pourparlers entre Kurdes et des émissaires du régime de Damas ont eu lieu sur la base militaire russe de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie. Il a cependant précisé ne pas connaître, dans l’immédiat, les résultats de ces négociations. L’envoyé russe a assuré que la situation dans le nord de la Syrie "pourrait réellement saper la paix interconfessionnelle dans ces régions habitées non seulement par les Kurdes, mais aussi par des Arabes et des sunnites".