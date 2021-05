Au moins six personnes sont mortes ce week-end en raison de pluies et de vents torrentiels lorsque Tauktae, la plus grosse tempête à frapper l'Ouest de l'Inde depuis 30 ans selon les médias, a traversé la mer d'Oman avec l'État du Gujarat en ligne de mire.

La "tempête cyclonique extrêmement sévère" devrait toucher terre lundi entre 20H00 et 23H00 heures locales (14H30 et 17H30 GMT) accompagnée de vents de 155 à 165 kilomètres/heure avec des rafales pouvant atteindre 185 km/heure, a prévenu le département météorologique indien.

Tauktae s'apprête à frapper à l'heure où l'Inde affronte une deuxième vague épidémique d'une grande violence qui fait chaque jour plus de 4.000 morts. Les hôpitaux sont saturés, les personnels soignants à bout de force, l'oxygène et les médicaments manquent.

Bombay (Ouest), capitale de l'Etat du Maharashtra, est déjà inondée. Les autorités ont fermé lundi l'aéroport pendant plusieurs heures et demandé à la population de rester à l'abri après avoir dû, dimanche, évacuer 580 malades du Covid "vers des lieux plus sûrs" depuis trois hôpitaux de campagne.

Evacuations de masse

Dans le Gujarat (Nord-Ouest), plus de 100.000 personnes ont été évacuées dans 17 districts durant la nuit de dimanche à lundi et tous les malades du Covid-19 soignés dans les hôpitaux situés à cinq kilomètres de la côte ont également été déplacés.

Les autorités de cette région s'efforcent d'éviter toute coupure d'électricité dans les quelque 400 hôpitaux et 41 usines d'oxygène des 12 districts côtiers où le cyclone devrait frapper le plus fort.

"Pour être certains que les hôpitaux traitant le Covid ne sont pas confrontés à des coupures de courant, 1.383 générateurs ont été installés", a déclaré un haut fonctionnaire local, Pankaj Kumar.

Trente-cinq "couloirs verts" ont également été aménagés pour permettre l'approvisionnement en oxygène des hôpitaux Covid, a-t-il ajouté. Les protocoles sanitaires contre le virus, tels que le port de masques, la distanciation physique et l'utilisation de désinfectants, seront observés dans les abris pour les personnes évacuées, ont précisé les responsables.

L'État du Gujarat, qui a officiellement enregistré 9.000 décès dus au virus --un bilan probablement sous-évalué comme partout dans le pays, selon les experts-- a également suspendu la campagne de vaccination durant deux jours. Bombay a fait de même pour une journée.

L'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants, a recensé lundi 4.100 décès et près de 280.000 nouveaux cas de Covid au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total depuis le début de la pandémie à près de 25 millions de cas --un doublement depuis le 1er avril-- avec plus de 250.000 décès.

Secouristes sur le pied de guerre

Des milliers de secouristes ont été mobilisés pour affronter la première grosse tempête tropicale de la saison et des unités des garde-côtes, de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air ont été placées en état d'alerte, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, dans un communiqué.

Quatre personnes ont péri samedi à cause des pluies diluviennes et des vents violents frappant l'Etat du Karnataka (Sud-Ouest), d'après l'agence de gestion des situations d'urgence.

Deux personnes sont également mortes dans l'Etat touristique de Goa, a indiqué dimanche le chef du gouvernement local Pramod Sawant.

Selon des médias locaux, deux autres personnes ont perdu la vie et 23 pêcheurs sont portés disparus dans l'Etat voisin de Kerala (Sud).

En mai 2020, également durant la pandémie de Covid-19, plus de 110 personnes avaient péri lors du passage du puissant cyclone Amphan qui avait ravagé l'Est de l'Inde et le Bangladesh.