Un responsable d'une école indienne a été contraint de présenter ses excuses après la publication sur les réseaux sociaux d'une série d'images montrant des étudiants portant des boîtes en carton sur la tête, relate la BBC.

Ces photos ont été prises lors d'un examen de chimie au collège pré-universitaire de Bhagat, à Haveri, un district de l'état du Karnataka.

Les boîtes n'étaient découpées que d'un côté, pour laisser apparaître le seul visage des jeunes gens. Le but : empêcher de pouvoir copier le travail des autres.

MB Satish, membre du personnel, a expliqué à la BBC que cette technique avait été testée à titre "expérimental". Et ce, avec le consentement des élèves, qui avaient apporté leurs propres boîtes.

"Il n'y avait aucune contrainte d'aucune sorte. Vous pouvez voir sur la photo que certains élèves ne la portaient pas", a-t-il précisé. "Certains l'enlevaient après 15 minutes, d'autres après 20 minutes et nous leur avons demandé de l'enlever après une heure."

© The Lallantop/Youtube Une pratique "inhumaine"

En prenant connaissance de ces images, des responsables locaux se sont offusqués et ont fait part de leur courroux à la direction de l'établissement.

SC Peerjade, directeur adjoint du conseil local de l'éducation pré-universitaire, a qualifié cette méthode d'"inhumaine". "Quand j'ai reçu un message à ce sujet, je me suis immédiatement rendu au collège et j'ai ordonné à la direction de mettre fin à cette pratique", a-t-il expliqué au Times of India. "J'ai aussi envoyé un avis à la direction de l'établissement et j'envisage des mesures disciplinaires."

Les responsables de l'école ont signalé qu'ils avaient mis un terme à cette pratique.