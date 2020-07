Il y aura bientôt six ans que l’État islamique envahissait en Irak la région de Sinjar, la terre historique des yézidis. Dès le 3 août 2014, les hommes et adolescents qui refusaient de se convertir à l’islam furent exécutés, tandis que les femmes, jeunes filles et garçons de moins de 12 ans étaient embarqués dans des pick-up à l’arrière des lignes de l’organisation. Les derniers contacts par téléphones portables indiquaient que le pire était en train de se produire. Des crimes contre l’humanité.

Six ans après, près de 2 000 enfants portent toujours de graves séquelles de ces années de captivité, souligne Amnesty International dans un rapport rendu public ce jeudi 30 juillet. Il révèle les immenses difficultés que rencontrent aujourd’hui "les quelque 1 992 enfants rentrés dans leur famille après avoir été enlevés, torturés, contraints de se battre, violés et soumis à toute une série de terribles violations des droits humains aux mains de l’EI", résume l’organisation internationale basée à Londres.