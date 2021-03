Ce n’est pas un hasard si le gouvernement japonais implique Fukushima, la ville et la région du même nom, dans l’organisation d’un des événements les plus médiatisés de la planète, les Jeux olympiques (prévus pour cet été). En y organisant des épreuves mais aussi et surtout en y rallumant ce 25 mars la flamme olympique (éteinte l’an passé pour cause de pandémie), laquelle rejoindra ensuite Tokyo après avoir traversé une cinquantaine de départements nippons.