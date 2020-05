Deux séries brisent le discours pro-palestinien: "Parler de coexistence et de tolérance, ça ne veut pas dire aider le sionisme" © REPORTERS Asie Clothilde Mraffko Correspondante à Jérusalem

Cette année, deux feuilletons de la chaîne saoudienne MBC brisent le traditionnel discours pro-palestinien qui imprègne en général les drames du ramadan. "Israël existe, que cela vous plaise ou non", annonce ainsi l’un des personnages de la première série, intitulée Sortie 7. Les propos sont inédits sur une chaîne saoudienne : le royaume ne reconnaît pas officiellement l’existence de l’État hébreu. Le personnage va même plus loin, il se dit prêt à faire des affaires avec des Israéliens. "Pendant des années, les Arabes ont soutenu la cause palestinienne, sans résultat", ajoute-t-il, taxant les Palestiniens d’ingratitude.