Ils sont très nombreux, mais le cas de Mahmoud Hussein est l’un des plus emblématiques. Ce journaliste d’Al Jazira, arrêté en Égypte, y est en détention préventive depuis bientôt… trois ans - ce sera le cas dans moins d’un mois, le 23 décembre. D’après le réseau télévisé qatari, il s’agit d’une détention arbitraire et illégale , puisque celle-ci excède la période maximale autorisée par la loi égyptienne. Depuis plus de mille jours, et malgré une libération prononcée en mai de cette année, son ordonnance de mise en détention est prorogée sur base d’accusations sans fondement et de chefs d’inculpation fallacieux. Ce travail est mené sans relâche par le bureau du procureur général de la Sûreté de l’État, auquel Amnesty International a consacré un rapport accusateur publié ce mercredi.