Aung San Suu Kyi, qui aura 76 ans le 19 juin, fêtera son anniversaire en détention. Elle a été inculpée pour corruption, a annoncé jeudi le journal officiel The Global New Light of Myanmar, selon qui on lui reproche d’avoir illégalement reçu 600 000 dollars et onze kilos d’or de Phyo Min Thein, l’ancien ministre chargé de la région de Rangoon, la capitale économique de la Birmanie. Elle aurait par ailleurs abusé de son autorité pour louer à des conditions avantageuses des terrains pour sa fondation caritative Daw Khin Kyi.