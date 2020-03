Il y a encore deux ans, les Américains posaient des conditions à un dialogue avec les talibans. Pas question de parler aux insurgés. Ces derniers devaient s'adresser au gouvernement afghan s'ils souhaitaient entamer des pourparlers. Pas question non plus de retirer les troupes sans de solides garanties : les insurgés devaient reconnaître l'autorité de Kaboul et la Constitution démocratique, se plier à un cessez-le-feu, rompre avec Al-Qaida...