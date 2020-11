Cela fait plus de deux ans que Loujain al Hathloul et quatre de ses consœurs sont emprisonnées en Arabie saoudite. Cette militante féministe de 31 ans est devenue l’une des figures de proue du combat en faveur de l’émancipation des Saoudiennes, toujours largement discriminées dans ce royaume sunnite ultraconservateur sur le plan des mœurs. Elle a entre autres milité pour que les femmes puissent conduire et pour que la tutelle masculine soit abolie. Loujain al Hathloul est aussi devenue l’un des symboles des tensions qui parcourent le pouvoir, partagé entre des élans réformateurs et une ligne répressive à l’égard des voix critiques, perçues comme dissidentes. Il lui est aussi reproché d’avoir parlé avec des journalistes étrangers et des organisations de défense des droits de l’homme.