Emmanuel Derville, correspondant à New Delhi

L’échec du confinement a de quoi surprendre tant la mesure semble fonctionner en Europe. Et les Indiens ont été confinés environ dix semaines à partir du 25 mars, avec quelques aménagements en mai. "Ça n’a pas arrêté le virus" , constate Ramanan Laxminarayan, directeur du Center for Disease Dynamics, Economics&Policy (CDDEP), un institut de recherche basé à Delhi et Washington. "C’est difficile de garder ses distances dans un pays densément peuplé de 1,3 milliard d’habitants" , justifie l’épidémiologiste.