La plus haute instance judiciaire a ordonné la construction d'un temple hindou sur un site occupé par une mosquée du 16e siècle, dans l'est du pays. Elle donne raison aux fondamentalistes hindous alors que la laïcité indienne est censée traiter chaque religion un pied d'égalité.

Il a fallu 166 années de bagarres, de processions et de tueries pour en arriver là. Le 9 novembre, la Cour suprême a tranché un contentieux qui opposait hindous et musulmans depuis le 19e siècle, qui a fait des milliers de morts, et qui a défié la laïcité inscrite dans la Constitution. L'avenir dira si l'affaire est close, ou si la justice n'a fait qu'écrire un autre chapitre. Retour en arrière.