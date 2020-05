En Inde, le déconfinement a débuté alors que le pic épidémique se fait attendre © AFP Asie Emmanuel Derville, correspondant à New Delhi

Confinée depuis 40 jours, l’Inde émerge lentement de sa torpeur. Lundi 4 mai, des mesures de déconfinement sont entrées en vigueur à travers le pays. Les commerces, les salons de coiffure et les taxis peuvent reprendre du service, de même que les usines et les chantiers urbains. Le gouvernement fédéral a classé chaque région sur une échelle : verte, orange et rouge selon la gravité de l’épidémie. Les écoles et les universités demeurent closes, de même que les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels et les lieux de culte.