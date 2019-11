Asie En Iran, la contestation carbure au mépris et à l’humiliation Vincent Braun

Quand les Iraniens contestent,le régime invoque un complot. Ce qui nourrit l’humiliation. Cette émergence de la violence marque le ras-le-bol de plus en plus généralisé de la population iranienne dans son ensemble, et des jeunes issus de ces couches sociales en particulier.